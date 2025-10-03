«Русская версия "Шрека"»: отечественный мульт из 2000-х зашел на Западе больше, чем «Чебурашка» — хотя он в 3 раза дешевле

«Чебурашка» стал рекордсменом российского проката, собрав в 2023 году ошеломляющие 6,79 миллиарда рублей. Даже при крупном бюджете — 12 миллионов долларов — это по-прежнему бешеный успех.

Теплая семейная история, перезапуск культового образа, крокодил Гена, мандарины — все вроде как на месте. И зрители в России остались довольны: 7,5 баллов на «Кинопоиске», вполне себе показатель любви.

Но вот за границей – тишина

На IMDb у фильма — всего 5,7. И дело не в саботаже отечественного кинематографа: просто взрослой западной аудитории «Чебурашка» показался слишком детским.

Фильм подходит для семейного просмотра с детьми от 3 до 6 лет, но понравится ли он вам? Думаю, нет — пишут зрители.

Сказка с пушистым ушастиком работает как чистый детский продукт. Не «для всей семьи», как задумывалось, а скорее как милый мультик на один раз — для самых маленьких.

А вот кому удалось — так это Алеше

Но если вы думаете, что российская анимация для Запада — табу, то вот сюрприз: мульт из 2004 года, «Алеша Попович и Тугарин Змей», западная аудитория принимает куда теплее. Хотя его бюджет в три раза меньше: 4 миллиона долларов.

На «Кинопоиске» у него стабильные 8 баллов, а на IMDb — 7,1, что редкость для отечественных мультов на английской платформе.

Сюжет простой, но рабочий: Ростов осаждает Тугарин Змей, дань уплочена, герой опозорен. Алеша с дядькой Тихоном, девушкой Любавой, ее бабушкой и, конечно, говорящим конем Юлием отправляется в путь — вернуть золото, честь и русскую землю.

Интересно, что на Западе этот мульт сравнивают со «Шреком».

Возьмем симпатичного, но не слишком умного героя, дадим ему говорящую лошадь, отправим его в долгое и опасное путешествие... Ну да, этот фильм — русская версия "Шрека".

По словам зрителей, мульт не просто развлекает — он еще и показывает русскую культуру через самоиронию, со сказочными образами, которые неожиданно легко считываются даже за пределами нашей необъятной. Так что, не «Чебурашке» было суждено стать лицом российского семейного кино за границей.

Ранее мы писали: «Снял шляпу сам Боярский»: иностранцы в пух и прах разнесли «Трех мушкетеров» — оценка 1,8 балла, как у второсортной комедии