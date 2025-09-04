Русская версия Крамера или калька с Шьямалана: хоррор с Егором Кридом, который хейтили заранее, оказался не так уж плох — смешно и страшно

4 сентября в кино вышел триллер «Вниз», и это первый случай, когда Егор Крид выходит на экран не в образе романтического принца, а в серьезной драматической роли. Ставки высокие: прошлый опыт актерского дебюта — «(Не)идеальный мужчина» — зрители похоронили так быстро, что мало кто верил в камбэк.

Тем интереснее смотреть, что получилось на этот раз.

Свадебный переполох

Антон (Крид) и Марина (Анфиса Черных) — пара из тех, кто живет на полную: тусовки, дорогие машины и квартира в центре Москвы (пусть и от папы невесты). Решив, что пора узаконить отношения, они устраивают свадьбу по-быстрому — никакого пышного ресторана, просто ЗАГС и билеты на Мальдивы.

Но по пути в аэропорт нужно заехать в офис отца Марины за подарком — конвертом с долларами. Офис находится в башне «Вечность» в Москва-Сити.

Там они делают роковую ошибку: заходят в лифт, где встречают подозрительного незнакомца. Дальше все идет по наклонной: кабина замирает на 60-м этаже, и начинается марафон выживания.

Первую брачную ночь герои проводят не в отеле, а в металлической коробке, где каждый шаг может оказаться последним. По ходу событий вскрываются темные тайны, проверяется прочность отношений и выясняется, насколько далеко каждый готов зайти ради спасения.

Что получилось на экране

Продюсер картины рассказывал, что изначально пришел к режиссеру Марюсу Вайсбергу с задачей придумать «что-то уникальное». Тот и написал сюжет о двух влюбленных, запертых в лифте с почти что дьявольским антагонистом.

Нечто похожее уже снял М. Найт Шьямалан — фильм «Дьявол». Продолжая проводить параллели, можно сказать, что злодей здесь — почти отечественный Джон Крамер, придумывающий изощренные пытки.

А что там Крид?

Все ждали провала, но вышло иначе. Критики признают: Егор Крид заметно прибавил в актерской игре. Есть сцены, где он показывает настоящие эмоции. Да, рядом с Анфисой Черных он теряется, и да, отсутствие актерского образования все еще видно. Но по сравнению с прошлым опытом прогресс очевиден.

И все же кино не обошлось без комичных моментов, которые испортили впечатление.

Например, злодей запускает в кабину обжигающий пар, а герои… затыкают воздуховод трусами. Позже антагонист включает по радио песню самого Крида — и это выглядит как тонкая (или не очень) издевка над героем.

Реплики вроде предложения заняться любовью в последний раз тоже звучали слишком нелепо. А танец в ожидании смерти — и вовсе разошелся на мемы.

«Вниз» не без греха: местами он скатывается в невольный стеб, ирония побеждает ужас. Но в целом фильм смотрится бодро и напряженно, по мнению критиков. Для картины, которую хоронили заранее, результат получился более чем достойный.

