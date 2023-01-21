Русская, украинка или полячка? Национальность Хюррем раскрыли по одной сцене

Сериал «Великолепный век» рассказал всему миру удивительную историю любви султана Сулеймана и его наложницы Роксоланы. Популярный проект представил главную героиню как русскую, однако многие уверены, что на самом деле создатели ошиблись, а Роксолану можно смело считать украинкой.

Дело в том, что на протяжении всего шоу героиня подтверждает свою национальность. Как отметили внимательные зрители, колыбельную ребенку Хюррем поет именно на украинском языке, из-за чего ее точно нельзя считать русской, хотя в этой версии и уверено большинство зрителей. А ошибка возникла, по их мнению, из-за того, что сценаристам было проблематично разобраться в народах неродного для себя региона.

«Послушайте, на каком языке она колыбельную поет в оригинале! На украинском! А для турков что русские, что белорусы, что украинцы — все одна национальность», — считают поклонники сериала.

Помимо этого, внешне, по их мнению, героиня больше похожа на уроженку именно Украины, поэтому и ее национальность в сериале не поддается сомнениям.