Русская с «подвохом»: Варлей раскрыла правду о своем происхождении
Фамилия оказалась родом из заграницы.
Наталье Варлей не пришлось придумывать псевдоним, чтобы зрители ее запомнили. Однако её выделяющаяся фамилия вызывала вопросы по поводу происхождения актрисы.
Оказалось, что корни Варлей уходят в другие государства, а женщина и вовсе имеет опосредованное отношение к нашей стране. Тем не менее артистка провела тут своё детство и даже несмотря на открытие своей родословной, считает себя россиянкой.
В программе «Мой герой» Наталья раскрыла тайну своей фамилии.
«Фамилия Варлей является валлийской. Всю жизнь почему-то папа писал в анкетах рабоче-крестьянское происхождение. Как выяснилось, это совсем не так. Там много всего намешано. Есть и немецкие корни. А по маминой линии есть также французские. Очень много известных фамилий в нашем древе, даже Толстой. Но все мы русские и все служим отечеству», — призналась актриса.