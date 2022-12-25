Русская с «подвохом»: Варлей раскрыла правду о своем происхождении

Наталье Варлей не пришлось придумывать псевдоним, чтобы зрители ее запомнили. Однако её выделяющаяся фамилия вызывала вопросы по поводу происхождения актрисы.

Оказалось, что корни Варлей уходят в другие государства, а женщина и вовсе имеет опосредованное отношение к нашей стране. Тем не менее артистка провела тут своё детство и даже несмотря на открытие своей родословной, считает себя россиянкой.

В программе «Мой герой» Наталья раскрыла тайну своей фамилии.