«Русская» пластика превратила Мадонну в «инопланетянина»: что пошло не так

Перемены во внешности поп-королевы Мадонны уже давно вызывают у публики много вопросов. На днях певица в очередной раз спровоцировала бурю эмоций у подписчиков, когда предстала в соцсетях без фильтров. Многие назвали звезду «инопланетянином» и «гуманоидом». Какие процедуры превратили бывшую икону стиля в это нечто?

По мнению специалистов, тут не обошлось без так называемых «русских губ». Техника не просто их увеличивает, но и придает им форму сердечка. По центру губы становятся пухлее, чем по краям. То ли процедура не подошла Мадонне, то ли ей попался криворукий специалист, но результат получился ошеломляющим — в самом плохом смысле слова. Не исключено, что общую картину испортили и другие манипуляции с лицом певицы, которых не сосчитать. Мадонна и до этого многократно увеличивала губы, что окончательно испортило внешность.

Кроме того, поп-дива не раз делала подтяжку лица и активно прибегала к уколам красоты. От прежней Мадонны остались только глаза, но и это не точно. О фатальных изменениях с лицом поп-королевы рассказал косметолог Незар Сами Дассан журналистам издания W-day.