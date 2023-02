Русская песня «Вечерний звон» оказалась с изюминкой: вы будете трепетать от тайны этого романса

Каждый помнит «Вечерний звон» в исполнении «поющей» эскадрильи в легендарной картине «В бой идут одни „старики“». Как музыкальный шедевр Алябьева перекочевал из светских салонов на киноэкраны и можно ли считать его народным?

«Калина Красная», «Небесный тихоход», «12 стульев» и даже «Ну погоди!» — один из самых известных романсов, звучащий в этих и многих других картинах, навсегда вошел в пантеон отечественной культуры. Казалось бы, кто, как не русский человек, мог написать такие проникновенные строки?

Никаких отсылок в тексте песни к российской действительности нет. Впервые «Вечерний звон» появляется в 1827 в альманахе «Северные цветы».

Стихи поэта Ивана Козлова — это творческий перевод произведения ирландского поэта Томаса Мура. Его Those evening Bells написано не позднее 1818 года. Чем вдохновлялся ирландец, неизвестно, однако его подзаголовок Air: The bells of St.Petersburg («Мелодия: колокола Санкт-Петербурга») наводит на мысли, что источником для творчества послужил колокольный звон в Петербурге.

Установить, так ли это, пытался Александр Тургенев, брат декабриста и историк. Он даже ездил на встречу с Муром, чтобы узнать о русских корнях стихотворения из первых уст. Что он ему рассказал, неизвестно.