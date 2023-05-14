Русская модель родила от нигерийского футболиста самую красивую мулатку в мире: убедитесь сами

Ксения Белоусова построила успешную модельную карьеру. Яркая блондинка никогда не жаловалась на недостаток внимания со стороны противоположного пола. Но завоевать ее сердце удалось лишь известному футболисту из Нигерии по имени Уго Юка.

После начала своих отношений возлюбленные не стали тянуть с рождением детей. В 2014 году у пары родилась дочь Вивьен, которую вскоре признали самой красивой мулаткой в мире. Девочка быстро стала звездой социальных сетей — ее фотографии обсуждали миллионы.

Вивьен так очаровательна, поэтому у многих нет сомнений, что кроха пойдет по стопам матери и непременно покорит мировые подиумы.