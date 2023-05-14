Русская модель родила от нигерийского футболиста самую красивую мулатку в мире: убедитесь сами
Малышка стала звездой соцсетей.
Ксения Белоусова построила успешную модельную карьеру. Яркая блондинка никогда не жаловалась на недостаток внимания со стороны противоположного пола. Но завоевать ее сердце удалось лишь известному футболисту из Нигерии по имени Уго Юка.
После начала своих отношений возлюбленные не стали тянуть с рождением детей. В 2014 году у пары родилась дочь Вивьен, которую вскоре признали самой красивой мулаткой в мире. Девочка быстро стала звездой социальных сетей — ее фотографии обсуждали миллионы.
Вивьен так очаровательна, поэтому у многих нет сомнений, что кроха пойдет по стопам матери и непременно покорит мировые подиумы.
«Девочка очень милая и красивая!», «Девочка — красавица», «Родители красивые и дочь бесподобна», «Хороша», — не скупятся на комплименты в адрес мулатки восхищенные интернет-пользователи.