Русская Мэрилин Монро: в молодости Аллегрова была другим человеком

Ирина Аллегрова сразу полюбилась российским слушателям. Знаменитость уже закончила свою карьеру, но ее хиты до сих пор звучат отовсюду. За годы на эстраде имидж певицы заметно менялся, какой только поклонники ее не видели.

В начале творческого пути исполнительница вполне заслуживала титула русской Мэрилин Монро. Она носила платья с глубокой зоной декольте и, подобно голливудской диве, отдавала предпочтение объемным кудрям. Такой образ сводил мужчин с ума, а женщин заставлял цепенеть от зависти и злости.

Со временем вкусы, а следом и аутфиты звезды стали меняться. От откровенности она не ушла, но женственность сменилась на эпатаж и дерзкую сексуальность, граничащие с вульгарностью.

Сегодня же артистка, напротив, избегает внимания к своей персоне. Она выбирает тихую домашнюю жизнь и не тешит фанатов иллюзиями о своем возвращении в шоу-бизнес.