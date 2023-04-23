Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Русская Мэрилин Монро: перед этой красоткой не смог устоять даже Абдулов (фото)

Русская Мэрилин Монро: перед этой красоткой не смог устоять даже Абдулов (фото)

23 апреля 2023 17:30
Русская Мэрилин Монро: перед этой красоткой не смог устоять даже Абдулов (фото)

Она была с ним еще до всесоюзной популярности.

Александр Абдулов сводил с ума многих женщин и, несомненно, наслаждался их вниманием. Избранницами отъявленного ловеласа становились актрисы, фотомодели и журналистки. А первый яркий роман был с танцовщицей Татьяной Лейбель.

Она познакомилась с артистом, когда он снимал небольшую комнату в театральном общежитии, а его имя еще не было широко известно. Роман молодых людей продлился всего два года и закончился не самым лучшим образом. Актер бросил возлюбленную и ушёл к Ирине Алфёровой.

Однако сама Лейбель ничуть не уступала новой избраннице Александра. Красавица с короткими светлыми волосами, лучезарной улыбкой и изящной фигурой была похожа на Мэрилин Монро. Девушка даже снялась в нескольких фильмах и стала настоящим украшением этих картин. Но кроме привлекательной внешности, она обладала и добрым сердцем. Поэтому несмотря на предательство Абдулова, она смогла сохранить с ним дружеские отношения.

Русская Мэрилин Монро: перед этой красоткой не смог устоять даже Абдулов (фото)
Фото: Global Look Press, кадр из фильма «Бабушки надвое сказали...» (1979)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
13 комментариев
Related video