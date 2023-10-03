Русская кровь победила испанскую: подросшие дети Иглесиаса и Курниковой восхитили всех

Энрике Иглесиас и Анна Курникова нечасто показывают детей на публике. Пара воспитывает троих малышей — трехлетнюю Мэри, которую дома зовут Машей, и шестилетних двойняшек Николаса и Люси. Звездное семейство почти никогда не появляется на публике вместе, но недавно певец продемонстрировал своих наследников в новом видео.

Все трое приняли участие в съемках проморолика для новой композиции в исполнении Иглесиаса. В кадре малыши сидят на пирсе у воды, пока их отец танцует рядом под свою песню. Эта публикация восхитила всех поклонников артиста, а особенно россиян. Ведь мы наконец-то убедились, что все дети жгучего брюнета пошли в красавицу-маму. На видео можно заметить, что у малышей светлые волосы и не такая смуглая кожа, как у жгучего испанца. Похоже, русская кровь Курниковой все-таки победила южные гены певца.