Русская кровь «победила» испанскую: дети Курниковой и Иглесиаса растут невероятно милыми

Анна Курникова и Энрике Иглесиас воспитывают уже троих детей. Близнецы Люси и Николас появились на свет еще в 2017 году. А тремя годами позже у пары родилась девочка Маша, причем певец присутствовал на родах.

Имя для старших детей придумывал Энрике Иглесиас, а младшую назвала теннисистка. Несмотря на то, что знаменитости не любят лишней публичности, они иногда делятся фотографиями своих малышей.

И, глядя на снимки, сложно поверить, что отец беловолосых ангелочков — это жгучий брюнет Энрике Иглесиас. Все трое детей пары светловолосые и светлоглазые. Видимо, они пошли в свою маму, натуральную блондинку.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас не хотят определять будущее своих детей. Но, если кто-то из них пожелает пойти по стопам одного из родителей, то возражать не будут. Пока звездные родители озабочены только развитием и образованием своих отпрысков. Все трое уже говорят на трех языках: русском, английском и испанском.