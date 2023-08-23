Русская копия Фантомаса: ахнете, как выглядит самый необычный актер России

На звание главного секс-символа российского кинематографа Антон Ескин никогда не претендовал. Актер удостоился совсем другого титула. Из-за яркой и необычной внешности его считают русской копией Фантомаса. У артиста нет ресниц и бровей, что и делает его похожим на антигероя французского кино.

Из-за этой своей особенности даже в детстве звезда экрана нисколько не комплексовал. Напротив, отсутствие растительности он считает своей изюминкой. Внешние данные не помешали знаменитости добиться успеха. У режиссеров Ескин на расхват — количество картин с его участием скоро перевалит за сотню. Правда, роли ему предлагают обычно однотипные — преступники, бандиты, хулиганы да маньяки.

Между тем в реальной жизни Ескин просто душка. В интервью он не раз говорил, что любит помогать людям. В свободное от работы время Фантомас занимается благотворительностью — например, регулярно посещает детские дома.