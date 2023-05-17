Русская Клаудия Шиффер: Дашку из второго «Бумера» не узнать (честное фото)

Светлана Устинова привлекла внимание режиссера криминальной драмы «Бумер: Фильм второй» не только благодаря артистизму. Девушка обладала выразительной внешностью и была похожа на супермодель Клаудию Шиффер. У обеих красавиц были светлые волосы, слегка прищуренный взгляд и лучезарная улыбка.

Роль Даши стала для юной актрисы дебютом, но, несмотря на успех картины, она решила отучиться во ВГИКе. Когда стала полноправной артисткой, она продолжила сниматься в кино, а также начала выступать и на театральной сцене.

С тех пор в фильмографии Светланы появились такие проекты, как «Хардкор», «Блокбастер» и «Яга. Кошмар темного леса». За эти годы сильно преобразилась и внешность красавицы. Теперь актриса предпочитает носить короткие волосы, из-за чего она больше не похожа на известную немецкую супермодель. Однако новая прическа оказалась вполне удачной, поскольку подчеркнула аккуратные скулы Устиновой и ее острый подбородок.