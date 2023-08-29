Русская гимнастка произвела фурор на ЧМ, но россиянам гордиться нечем: вот почему

Последние дни любители спорта внимательно следили за чемпионатом мира по художественной гимнастике. К этапу, который проходил в Испании, было приковано внимание зрителей со всего мира, а одним из его триумфаторов стала уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева.

Так, гимнастка забрала четыре золотые медали в отдельных видах дисциплины. Ее выступления были идеальны, и она не совершила ни одной, даже мелкой, ошибки. Первое место, учитывая все соревнования, досталось жительнице Болгарии Стиляне Николовой, а россиянка в общем зачете оказалась на втором месте.

Однако болели за Дарью не только ее соотечественники, но и жители Германии. Дело в том, что несколько лет назад она решила сменить спортивное гражданство и переехала в европейскую страну. Свое решение гимнастка аргументировала тем, что в Германии конкуренция намного ниже, поэтому у нее больше шансов добиться успеха. И поэтому триумфу Дарьи радовались преимущественно в Германии. В одночасье она стала национальной звездой.