Русская Барби: на свежем фото скандальную экс-жену султана Малайзии не узнать
Кардинальное преображение.
Оксана Воеводина известна как несостоявшаяся правительница Малазийи. Красавица вышла замуж за султана Келантана Мухаммада V, которому родила сына. Но брак просуществовал недолго.
Уже после свадьбы избранник модели увидел интимное видео с ее участием, снятое в одном из реалити-шоу. О таком прошлом своей благоверной правитель даже не догадывался. Женитьбу на россиянке он назвал самой большой ошибкой в жизни — последовал скандальный развод.
Сегодня Оксана вместе с наследником живет в Лондоне и получает от экс-супруга алименты, которых вполне хватает, чтобы ни в чем себе не отказывать. Воеводина активно ведет соцсети — ее новые фото впечатляют.
Светская львица сильно изменилась, превратившись в живую куклу Барби. Теперь она блондинка, которая отдает предпочтение откровенным нарядам — платьям с экстремально глубоким декольте и мини.