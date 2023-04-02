Русская Барби: Евгению Феофилактову из «Дома-2» после пластики не узнать (фото)

Участница «Дома-2» Евгения Феофилактова получила неофициальный статус самой гламурной дивы телешоу. Но за это звание ей пришлось побороться.

Феофилактова стала первой участницей «Дома-2», которая открыто рассказала о сделанной пластической операции на груди. Евгения пробыла в больнице неделю, после чего вернулась на шоу. Участники проекта и его поклонники следили за тем, как Феофилактова приходит в себя после операции. Многие заметили, что Евгения стала чувствовать себя намного увереннее. На этом девушка не остановилась и продолжила прибегать к бьюти-манипуляциям уже после шоу. Она увеличила себе губы, изменила нос, сделав его более изящным, также девушка скорректировала форму лица. Кроме того, Евгения перекрасила волосы в блонд.

Из яркой брюнетки с крупными чертами лица Феофилактова превратилась в русскую куклу Барби с пухлыми губами и идеальной внешностью. Гладя на ее фото до и после, невозможно поверить, что на них один и тот же человек. О преобразованиях Евгении рассказали авторы издания «300 экспертов ».