Русская Барби: Асмус показала редкое фото матери, от которой публично открестилась

Кристина Асмус не любит вспоминать о детстве, и на то есть свои причины. Звезда не может похвастаться теплыми отношениями с мамой, которую недавно вдруг показала фанатам.

Семейные снимки крайне редко появлялись в социальных сетях знаменитости. Несколько лет назад она публично открестилась от матери, заявив, что не поддерживает общение с ней. При этом уточнила, что всегда страдала из-за поведения родительницы.

В отчем доме экс-супруге Гарика Харламова приходилось терпеть унижения в свой адрес и даже побои. По словам Асмус, она никогда не чувствовала себя любимой и нужной. И только когда блондинка повзрослела, она начала понимать свою маму, осознавая, что все сильные качества характера передались ей от нее.

Рассуждения на непростую тему артистка сопроводила редким фото Рады Викторовны. Женщина со светлыми волосами похожа на куклу Барби — она одета в розовый наряд и босоножки в тон. Даже не скажешь, что эта милая дама могла быть жестокой по отношению к своему ребенку.