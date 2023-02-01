Русская Анджелина Джоли: дочь Успенской после пластики не узнать (фото)

В жизни единственной дочери Любови Успенской наступила белая полоса. Татьяна Плаксина, наконец, нашла общий язык с матерью, избавилась от вредных привычек, начала развивать сольную карьеру и проделала большую работу над своей внешностью.

Каждый новый выход в свет звездной наследницы и каждый ее новый снимок в социальных сетях производят фурор. Поклонники не узнают начинающую артистку, которая хорошеет день ото дня. Оказалось, что без вмешательства специалистов тут не обошлось.

Плаксина призналась, что сделала пластику — при помощи филлеров она увеличила губы и изменила форму скул, в результате чего, как отмечают фанаты, стала русской Анджелиной Джоли. Недавно певица опубликовала в личном микроблоге очередное фото и снова получила массу комплиментов в свой адрес.