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Русская Анджелина Джоли: дочь Успенской после пластики не узнать (фото)

1 февраля 2023 13:15
Русская Анджелина Джоли: дочь Успенской после пластики не узнать (фото)

Новое фото звезды восхитило россиян.

 

В жизни единственной дочери Любови Успенской наступила белая полоса. Татьяна Плаксина, наконец, нашла общий язык с матерью, избавилась от вредных привычек, начала развивать сольную карьеру и проделала большую работу над своей внешностью.

Каждый новый выход в свет звездной наследницы и каждый ее новый снимок в социальных сетях производят фурор. Поклонники не узнают начинающую артистку, которая хорошеет день ото дня. Оказалось, что без вмешательства специалистов тут не обошлось.

Плаксина призналась, что сделала пластику — при помощи филлеров она увеличила губы и изменила форму скул, в результате чего, как отмечают фанаты, стала русской Анджелиной Джоли. Недавно певица опубликовала в личном микроблоге очередное фото и снова получила массу комплиментов в свой адрес.

Русская Анджелина Джоли: дочь Успенской после пластики не узнать (фото)

«Похорошела очень», «Какая она красавица», «Таня расцвела как роза», — гласят комментарии в Сети.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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