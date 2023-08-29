Русская актриса получила премию «Оскар»: в России неспроста об этом не знают

Хелен Миррен известна во всем мире благодаря своей успешной карьере. За годы работы она снялась у большинства лучших режиссеров, а в 2007 году стала обладательницей премии «Оскар» за драму «Королева». При этом далеко не все поклонники знают, откуда родом успешная артистка.

Как оказалось, дедушка Хелен жил недалеко от Курьяново, был дипломатом, выходцем из аристократического рода и носил фамилию Миронов. Но революция 1917 года полностью изменила жизнь их семьи. Большевики выселили Мироновых из их особняка, поэтому они решили эмигрировать в Великобританию.

В Англии отец Хелен Василий начал строить новую жизнь. Однажды он познакомился с дочкой мясника и сделал ей предложение. А дочку влюбленные назвали Еленой.

Первое время Василий мечтал вернуться на родину, но потом понял, что никогда не сможет вновь жить в России. И сменил имя дочери на Хелен. Всю жизнь будущая артистка знала о своих русских корнях, но приехать смогла только в 2007 году. Миррен удалось увидеть остатки своего родового поместья и пообщаться с родственниками, часть которых осталась жить в России после революции.