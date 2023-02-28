Русская Адель: ахнете, увидев сегодня бывшую участницу «Фабрики звезд» (фото)

Долгое время главным музыкальным проектом страны было шоу «Фабрика звезд», которое подарило российской эстраде множество одаренных исполнителей и популярных групп. Одной из самых успешных певиц стала Юлия Паршута.

Она выступала в составе коллектива «Инь-Ян», а позже начала собственную вокальную карьеру. Помимо этого, красавица состоялась как модель, актриса, композитор и даже художница. Но сегодня она решила развиваться именно в музыке и все чаще радует поклонников новыми композициями. Однако кроме голоса людей восхищает и внешность этой светловолосой певицы, которая многим напоминает знаменитую британскую исполнительницу.

«Очень похожа на Адель», «Мурашки по коже от голоса», «Как можно быть такой красивой и талантливой?» — удивляются фанаты.

Но не все пользователи Сети разделяют восторг по поводу вокальных данных Юлии. «Такая красивая песня и такое фальшивое исполнение», — написал один из комментаторов.