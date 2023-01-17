Русалочка существует в реальной жизни: ей 41 год, и вы точно не так ее представляли (фото)

После просмотра мультфильма «Русалочка» многие девочки мечтали заполучить хвост и плавать в красочных океанах. Эмма Харпер решила взять все в свои руки и стать настоящей ундиной.

Женщина из Великобритании регулярно находится в море и уже почти полностью привыкла к низкой температуре воды. Кроме того, благодаря тренировкам англичанка смогла обрести новый навык. Она может удерживать дыхание на 4 минуты. Это достаточно внушительная цифра, потому что в среднем обычные люди могут находиться без воздуха от 40 до 50 секунд. Свои способности 41-летняя Эмма дополняет ярким образом. У нее есть красивый хвост, блестящий купальник и длинные светлые волосы.

Харпер решила извлечь из своих особенностей максимум пользы. Принцесса океана работает инструктором по плаванию и фридайвингу, а с таким необычном внешним видом у нее точно нет отбоя от учеников. Пусть женщина совсем не похожа на знаменитую Ариэль, это не мешает ей называть себя «озорной русалкой» и наполнять море «магией».