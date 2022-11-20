Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Румянцева поспособствовала: любимицу Союза безжалостно вырезали из «Девчат»

Румянцева поспособствовала: любимицу Союза безжалостно вырезали из «Девчат»

20 ноября 2022 18:45
Румянцева поспособствовала: любимицу Союза безжалостно вырезали из «Девчат»

В комедии могла появиться известная актриса.

Многие поклонники фильма «Девчата» и не догадываются, что в ленте могла засветиться еще одна актриса. Тамара Носова к тому времени уже получила статус «королевы комедии» и любимицы Советского Союза. Блондинка снялась в «Ревизоре» и «Карнавальной ночи». А в «Девчатах» она получила роль близкой подруги Анфисы. Героиня Носовой работала в столовой, но была изгнана за непристойные поступки и воровство котлет.

Румянцева поспособствовала: любимицу Союза безжалостно вырезали из «Девчат»

Однако, когда большинство сцен уже были отсняты, Тамара ушла из проекта. Причем режиссер Юрий Чулюкин был так рассержен на актрису, что велел вырезать все сцены с ее участием. В их число вошел и комический эпизод, в котором Носова дерется с Надеждой Румянцевой за право разливать борщ. Ходили слухи, что именно актриса, сыгравшая Тосю, поспособствовала уходу Тамары. Якобы в ней Надежда видела прямую конкурентку, с которой не могла тогда еще соперничать в юмористических отрывках. И поэтому Румянцева приложила все силы, чтобы настроить режиссера против Носовой и рассорить их.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Королевство кривых зеркал» (1963)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video