Румянцева поспособствовала: любимицу Союза безжалостно вырезали из «Девчат»

Многие поклонники фильма «Девчата» и не догадываются, что в ленте могла засветиться еще одна актриса. Тамара Носова к тому времени уже получила статус «королевы комедии» и любимицы Советского Союза. Блондинка снялась в «Ревизоре» и «Карнавальной ночи». А в «Девчатах» она получила роль близкой подруги Анфисы. Героиня Носовой работала в столовой, но была изгнана за непристойные поступки и воровство котлет.

Однако, когда большинство сцен уже были отсняты, Тамара ушла из проекта. Причем режиссер Юрий Чулюкин был так рассержен на актрису, что велел вырезать все сцены с ее участием. В их число вошел и комический эпизод, в котором Носова дерется с Надеждой Румянцевой за право разливать борщ. Ходили слухи, что именно актриса, сыгравшая Тосю, поспособствовала уходу Тамары. Якобы в ней Надежда видела прямую конкурентку, с которой не могла тогда еще соперничать в юмористических отрывках. И поэтому Румянцева приложила все силы, чтобы настроить режиссера против Носовой и рассорить их.