Руку при встрече не пожал бы: из-за чего Шарапов разругался с Жегловым

Работа над культовой картиной «Место встречи изменить нельзя» стала непростым испытанием для исполнителей главных ролей. Владимиру Высоцкому и Владимиру Конкину нужно было играть друзей. Между тем в реальной жизни их отношения были натянутыми.

Кажется, для истинных профессионалов личная неприязнь не такая уж большая проблема. Но знаменитостям никак не удавалось скрыть свои разногласия. И особенно внимательные зрители чувствовали, что вне камер Шарапов и Жеглов и руку при встрече друг другу не пожали бы.

Конкин не скрывал причину, по которой неоднократно ссорился с коллегой прямо на площадке. Ему не нравилось, что настроение Высоцкого слишком уж переменчиво: вот певец улыбается, а вот уже, напротив, сидит мрачнее тучи.

К тому же Владимира Алексеевича возмущало, что музыкант, который тогда был гораздо менее опытным артистом, постоянно читал ему нотации. Однажды дошло до того, что актер решил бросить съемки из-за высокомерного поведения барда, однако его убедили этого не делать.