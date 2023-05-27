Руки-спички и перекошенное лицо: красотку из «Американского пирога» не узнать
Фанаты бьют тревогу.
Белокурая красавица Тара Рид стала звездой благодаря комедии «Американский пирог». Она не раз воплощала на экране образ легкомысленных сексапильных дамочек, что приводило фанатов в восторг. Но сегодня актриса сильно изменилась, и всему виной стали ее проблемы с весом.
На пике славы Тара была аппетитной красоткой. Но в какой-то момент актрисе показалось, что она слишком толстая. Потом Рид начала пробовать разные диеты и даже морила себя голодом. В результате кинозвезда почти превратилась в скелет, и многочисленные таблоиды поставили ей диагноз «анорексия».
Тара фанатично боролась за красоту, но в итоге проиграла. Сегодня 47-летняя Рид выглядит как молодящаяся старушка. После пластических процедур она утратила свою красоту, ее мимика стала неподвижной, а лицо — перекошенным. Но это не самое страшное.
Фанатов пугает ее экстремальная худоба: руки Тары стали спичками, глаза ввалились, а ноги выглядят слишком костлявыми. К ужасу поклонников, некогда обворожительная звезда «Американского пирога» превратилась в мумию.