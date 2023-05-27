Руки-спички и перекошенное лицо: красотку из «Американского пирога» не узнать

Белокурая красавица Тара Рид стала звездой благодаря комедии «Американский пирог». Она не раз воплощала на экране образ легкомысленных сексапильных дамочек, что приводило фанатов в восторг. Но сегодня актриса сильно изменилась, и всему виной стали ее проблемы с весом.

На пике славы Тара была аппетитной красоткой. Но в какой-то момент актрисе показалось, что она слишком толстая. Потом Рид начала пробовать разные диеты и даже морила себя голодом. В результате кинозвезда почти превратилась в скелет, и многочисленные таблоиды поставили ей диагноз «анорексия».

Тара фанатично боролась за красоту, но в итоге проиграла. Сегодня 47-летняя Рид выглядит как молодящаяся старушка. После пластических процедур она утратила свою красоту, ее мимика стала неподвижной, а лицо — перекошенным. Но это не самое страшное.

Фанатов пугает ее экстремальная худоба: руки Тары стали спичками, глаза ввалились, а ноги выглядят слишком костлявыми. К ужасу поклонников, некогда обворожительная звезда «Американского пирога» превратилась в мумию.