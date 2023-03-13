Руки сами в кулаки сжимаются: жестокая правда о том, как Кустинскую предал муж

Русская Мэрилин Монро — так называли актрису Наталью Кустинскую, которая сама показала Юрию Чулюкину сценарий к «Девчатам» и объявила, что хочет играть Тосю. К тому моменту пара уже четыре года состояла в браке. Казалось, роль у главной красотки советского экрана в кармане.

Чулюкин, влюбившийся в Кустинскую без памяти, едва завидев ее в коридорах ВГИКа, конечно, согласился. Кинодива стала работать над образом: рисовала себе веснушки, чтобы сделать свою внешность более народной и даже изменила походку. Однако эти старания не оценили. Кустинская была слишком красивой для простушки-поварихи Тоси — таков был вердикт худсовета. Режиссеру не оставалась ничего иного, как смириться с решением. Его супруга узнала о том, что роль досталась надежде Румянцевой, уже на съемках.

Кустинской предложили роль сердцеедки Анфисы, но она сочла ее мелковатой: все-таки второй план она для себя тогда не рассматривала. А потому приняла предложение сыграть в комедии «Три плюс два» с Натальей Фатеевой и Андреем Мироновым.

Обе комедии стали хитами кинопроката. Но об обмане экс-супруга Кустинская будет вспоминать в беседах с журналистами вплоть до самой смерти.