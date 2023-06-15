Руки матери навсегда в крови: почему жизнь девочки-вундеркинда оборвалась в 27 лет

Ника Турбина не была похожа на типичного советского вундеркинда. Ее талант проявился во сне, что казалось чем-то магическим. Девочка бессознательно бормотала стихи, которые сразу записывали родственники юного дарования.

Новости о талантливой поэтессе появлялись в газетах, а продвигал ее великий Евгений Евтушенко. Вскоре малышка стала гастролировать по стране, удивляя тысячи слушателей. Однако спустя время произведения и удивительные способности Ники поставили под сомнение.

Многие посчитали, что ее дар — это всего лишь мистификация. К тому же стихи напоминали творчество не очень талантливой женщины, а не маленького ребенка. Тогда внимание публики переключилось на мать вундеркинда. Она запрещала дочери гулять, а порой и учиться. Все это было для того, чтобы юная поэтесса регулярно сочиняла новые произведения. И в итоге из-за такого напора милая девочка превратилась в бунтующего подростка.

Повзрослев, она пристрастилась к алкоголю, что и привело к трагичным событиям. Ника ушла из жизни в возрасте 27 лет, а вина за такой ранний исход легла на плечи требовательной родительницы.