Руки как у 70-летней: при виде этого фото Волочковой вам станет не по себе

Можно по-разному относиться к Анастасии Волочковой, но, несмотря на ее эксцентричность, а порой и вульгарность, она создает впечатление женщины, которая тщательно следит за своим внешним видом. Балерина любит посещать косметолога и часто балует себя новыми дизайнерскими нарядами. В соцсетях она регулярно демонстрирует свою подтянутую фигуру и великолепную растяжку.

Но в погоне за молодостью знаменитость напрочь забыла о своих руках. А между тем именно они и выдают солидный возраст женщины. Поэтому за ними стоит очень бережно ухаживать. Анастасия явно об этом забыла, из-за чего ее пальцы покрылись глубокими морщинами. На первый взгляд может показаться, что они и вовсе принадлежат 70-летней старушке.

К тому же пользователи раскритиковали маникюр звезды и посоветовали скорее отправиться в салон красоты, чтобы исправить ситуацию.