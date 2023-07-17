Руки как спички: изможденная Рената Литвинова пугает своим внешним видом
Некогда безупречная актриса теряет свои позиции.
Самая жеманная звезда отечественного кино Рената Литвинова всегда поражала своей цветущей внешностью. Казалось, что возраст обошел ее стороной. Однако на днях актриса предстала не в лучшем виде.
56-летняя Литвинова поделилась в соцсетях новым фото. Поклонники далеко не сразу признали актрису, ведь она изменилась до неузнаваемости. Рената Муратовна экстремально похудела: ее руки превратились в спички, а подбородок резко заострился.
Пользователи Сети были в шоке, увидев эти метаморфозы. Вот какие комментарии они оставили под снимком изможденной Литвиновой: «Она вся высохла», «Какой ужас, что с ней?», «Ренате пора остановиться с диетами», «Исчезает на глазах».
Звезда картины «Мне не больно» с прошлого года живет в Париже. Видимо, адаптация в Европе отнимает у нее много сил и ресурсов. Также потеря веса может быть связана с переживаниями за близких, которые остались в России. Литвинова не скрывает, что сильно скучает по своим родным.