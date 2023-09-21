«Руки черные, пальцы скрюченные»: Костомаров раскрыл засекреченные данные об ампутации

За судьбой Романа Костомарова следила вся страна. В январе олимпийский чемпион был госпитализирован в больницу с пневмонией. Болезнь дала осложнения — фигурист лишился конечностей. Прославленный спортсмен мужественно прошел через все испытания, чтобы поведать, какой ад он пережил.

В программе «Секрет на миллион» Костомаров поделился подробностями тех злополучных дней. Решение дать согласие на ампутацию далось звезде спорта нелегко, но чемпион поставил на кон все, лишь бы продержаться и прожить долгую и счастливую жизнь. Приходя в сознание, фигурист не мог без эмоций смотреть на свои руки и ноги, но понимал, что это единственный выход.