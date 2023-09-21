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«Руки черные, пальцы скрюченные»: Костомаров раскрыл засекреченные данные об ампутации

21 сентября 2023 09:40
«Руки черные, пальцы скрюченные»: Костомаров раскрыл засекреченные данные об ампутации

Слабонервным лучше не читать.

За судьбой Романа Костомарова следила вся страна. В январе олимпийский чемпион был госпитализирован в больницу с пневмонией. Болезнь дала осложнения — фигурист лишился конечностей. Прославленный спортсмен мужественно прошел через все испытания, чтобы поведать, какой ад он пережил.

В программе «Секрет на миллион» Костомаров поделился подробностями тех злополучных дней. Решение дать согласие на ампутацию далось звезде спорта нелегко, но чемпион поставил на кон все, лишь бы продержаться и прожить долгую и счастливую жизнь. Приходя в сознание, фигурист не мог без эмоций смотреть на свои руки и ноги, но понимал, что это единственный выход.

«Руки черные, пальцы все скрюченные, как у какого-то Кинг-Конга», — с болью в голосе рассказывал Роман Костомаров в беседе с ведущей шоу Лерой Кудрявцевой.

Фото: legion-media.ru, @kinosezon / youtube.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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