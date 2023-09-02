«Руки-базуки» уже мало похож на обычного человека: посмотрите, как он изменился

Блогер Кирилл Терешин прославился в свое время как обладатель так называемых рук-базук. Впечатляющие бицепсы сделали его звездой Интернета и самых различных шоу. Благодаря своей внешности он заработал на три квартиры в Москве, однако расплата за успех не заставила себя ждать.

Терешин всегда переживал из-за своего тощего телосложения. Кирилл стал ходить в спортзал, чтобы выглядеть более солидно. Молодому человеку удалось привести себя в отличную форму, однако на достигнутом он не остановился. Его увлечение бодибилдингом и «улучшайзингом» зашло слишком далеко.

Наращивая «руки-базуки», Кирилл сильно подорвал свое здоровье. Чтобы спасти жизнь, ему пришлось делать операцию по удалению части бицепсов. Сегодня Терешин по-прежнему занимается блогингом и рекламой. Также молодой человек продолжает эксперименты со своей внешностью — с фигуры он перешел на лицо.

Кирилл увлекся уколами красоты, сделал себе скулы и пухлые губы. Из обычного юноши с нормальными чертами лица он превратился в несуразную карикатуру.