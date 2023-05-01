Руки-базуки и пятна по всему телу: сын-фрик Яковлевой пугает не только татуировками (фото)

Сын Елены Яковлевой нередко падает в новостные заголовки. В отличие от матери, прославился Денис Шальных не актерским талантом. Звездный наследник шокирует публику незаурядной внешностью.

Уже давно он покрыл свое тело многочисленными татуировками. Ими украшено даже лицо знаменитости. Впоследствии Шальных пожалел о том, что так часто посещал тату-салон, и попытался избавиться от нательных рисунков. Правда, из этого ничего не вышло.

Наследника Яковлевой окрестили фриком, но пугает он всех не только татуировками.

Сын актрисы всерьез занялся бодибилдингом. Теперь он охотно демонстрирует в социальных сетях свои руки-базуки. Но горы накачанных мышц и пятна по всему телу — это еще не все, что отличает Дениса от других.

Шальных решил покрасить волосы в ярко-розовый цвет. Таким поступком он немало удивил поклонников, которые задаются вопросом о том, чего еще ждать от эпатажного молодого человека.