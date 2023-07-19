Ругал родину, но без нее не мог: Буба Касторский так и не смог стать счастливым в США

Советский Союз узнал имя Бориса Сичкина благодаря фильму «Неуловимые мстители». В приключенческой ленте он сыграл Бубу Касторского, остроумные цитаты которого тут же ушли в народ. После выхода картины он принял участие в фильмах «Тропой бескорыстной любви», «Интервенция» и других знаменитых проектах и мечтал строить карьеру на родине.

Но в 1973 году на артиста завели уголовное дело и отправили в тамбовскую тюрьму. Как позднее отмечал Сичкин, обвинения были сфабрикованы, но он все равно провел несколько лет в тюрьме и был окончательно оправдан лишь в 1979-м. И после этого он вместе с семьей эмигрировал в США.

В новой стране звезда экрана практически сразу нашел работу. Ему повезло сняться в пяти фильмах, где он работал, например, с Энтони Хопкинсом. И опыт работы в Голливуде оставил на нем неизгладимое впечатление, ведь съемки там проходят в полном спокойствии и без нервного напряжения, в отличие от СССР.

И, несмотря на всю любовь к США, он все же регулярно возвращался на родину. И во время частых поездок он снимался в отечественном кино. Зрители могли видеть его, например, в «Бедной Саше».

Из жизни Борис Сичкин ушел в 2002 году. До последних дней он жил в Нью-Йорке, но продолжал приезжать в Россию, где его всегда ждали преданные поклонники и интересные проекты.