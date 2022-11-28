«Ругал меня»: татуированная мама Niletto заставит потерять дар речи (фото)

Певец Niletto известен не только своей музыкой, но и ярким, неординарным стилем. Особенно привлекают внимание татуировки артиста, которыми покрыто практически все его тело. Как оказалось, родные разделяют его увлечение.

По словам матери музыканта Светланы Прытковой, несколько лет назад она поддалась на моду, связанную с татуировками. Она решилась на два рисунка на теле, бабочку и розочку, глядя на своих знакомых и коллег. Однако ее сын не остался в восторге от работы мастера. Niletto так не понравилось качество татуировки, что он осудил мать за ее решение.

«Данил ругал меня за этих бабочек, сказал, что некачественно сделаны», — цитирует слова Светланы «Комсомольская правда ».

Внимательно собеседница портала следит и за татуировками сына. Она уверена, что ему пора остановиться бить рисунки, но не осуждает его за увлечение. Об этом думает и старшая сестра артиста Инга. По ее мнению, главное, чтобы ее брат не делал ничего со своим лицом.