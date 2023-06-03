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Киноафиша Статьи Рудова до «тюнинга» была совсем другой: прошли бы мимо и не заметили

Рудова до «тюнинга» была совсем другой: прошли бы мимо и не заметили

3 июня 2023 19:00
Рудова до «тюнинга» была совсем другой: прошли бы мимо и не заметили

Очаровательной красавицей не назовешь.

Для актрисы недостаточно быть просто привлекательной девушкой. Ее внешность должна быть очень выразительной и запоминаться зрителям. Преследуя эту цель, артистки зачастую обращаются к пластическим хирургам и косметологам. Исключением не стала и Наталья Рудова.

Сегодня она является одной из самых красивых женщин России, чьи снимки в соцсетях сводят мужчин с ума. Но в начале своей карьеры очаровательная блондинка не отличалась яркой внешностью. У нее были пухлые щечки, тоненькие брови и даже мешки под глазами. В те годы она совсем не была похожа на кинодиву, за игрой которой хотелось наблюдать.

Рудова до «тюнинга» была совсем другой: прошли бы мимо и не заметили

Со временем актриса поняла, что ей нужно что-то менять. После нескольких успешных процедур Наталья превратилась в роковую красавицу. Теперь у нее пухлые губы, тонкий носик и выразительные скулы. А взгляд знаменитости способен очаровать любого мужчину.

Фото: Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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