Рудольф бы никогда не бросил: как бы выглядела Катерина, если бы «Москва слезам» не верит» снимали в наши дни

Советский вариант все же лучше.

У каждой эпохи свои стандарты красоты. Сегодня в век увлечения пластическими операциями мало кто из отечественных актрис не посещает хирургов и косметологов. В СССР пластика была уделом избранных, поэтому и звезды экрана в основном отличались природной красотой.

В фильме «Москва слезам не верит» Катерина предстала серьезной красавицей с грустными глазами.

Ее роль исполнила выдающаяся актриса Вера Алентова.

Мы представили, как бы ее героиня выглядела в наши дни.

Наверняка не обошлось бы без филлеров в губы, коррекции скул, яркого макияжа и накладных волос. Но надо признать, что молодая Алентова без «модификаций» выглядит намного симпатичнее – оно и к лучшему, что фильм снимали в 1979 году.