Рудольф бы никогда не бросил: как бы выглядела Катерина, если бы «Москва слезам» не верит» снимали в наши дни
Советский вариант все же лучше.
У каждой эпохи свои стандарты красоты. Сегодня в век увлечения пластическими операциями мало кто из отечественных актрис не посещает хирургов и косметологов. В СССР пластика была уделом избранных, поэтому и звезды экрана в основном отличались природной красотой.
В фильме «Москва слезам не верит» Катерина предстала серьезной красавицей с грустными глазами.
Ее роль исполнила выдающаяся актриса Вера Алентова.
Мы представили, как бы ее героиня выглядела в наши дни.
Наверняка не обошлось бы без филлеров в губы, коррекции скул, яркого макияжа и накладных волос. Но надо признать, что молодая Алентова без «модификаций» выглядит намного симпатичнее – оно и к лучшему, что фильм снимали в 1979 году.