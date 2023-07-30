Рудковская пошла на хитрость ради «смелых» фото: подлог заметили самые внимательные

Яна Рудковская, отметившая в этом году свое 48-летие, не перестает удивлять подписчиков отменными формами. Однако последнее фото жены Евгения Плющенко не вызвало у публики восторга.

Сейчас Рудковская прохлаждается в Сен-Тропе и щеголяет в стильных купальных костюмах. На свежем снимке Яна предстала в белом облегающем боди, а образ дополнили солнечные очки. Верные поклонники не скупились на комплименты, но нашлось и немало хейтеров. Они заметили, что нога Яны неестественно стройная и ничуть не толще руки. Напрашивается очевидный вывод, что Рудковская переборщила с фотошопом.

«На всех фото в одной позе», «Про спорт не верю. Генное омоложение?», «Чистый фотошоп», «Цвет волос просто отстой», «Опять Яна не похожа на Яну», «Снова „пятерка“ за фотошоп», «Галя из продуктового, только в дорогих нарядах», — написали пользователи Сети, которых не впечатлил образ Рудковской.

Продюсер никак не реагирует на такие комментарии и из раза в раз выкладывает подобные фото.