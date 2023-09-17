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Рудковская подвела черту семейной жизни: интимное фото Плющенко теперь гуляет по Сети

17 сентября 2023 17:45
Рудковская подвела черту семейной жизни: интимное фото Плющенко теперь гуляет по Сети

Продюсер высказалась очень сдержанно.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко женаты уже четырнадцать лет. В браке у знаменитостей родились два сына, Александр и Арсений. А недавно в Сети заговорили и о том, что скоро исполнится главная мечта пары — при помощи суррогатной мамы у них появится дочка. На публике семейная чета всегда выглядит счастливой, но какими на самом деле были их отношения, публике оставалось лишь догадываться. Новые снимки в интернете расставили точки над «i».

Интимными кадрами поделилась сама Рудковская. Женщина опубликовала в социальных сетях фотографиями, на которых они с Евгением целуют друг друга на свадьбе. Влюбленные заключают друг друга в нежные объятия. При взгляде на эту пару сомневаться не приходится — их чувства всегда были настоящими.

Яна очень скромно прокомментировала годовщину отношений. В этот знаменательный день она выложила карусель совместных фото с подписью «Агатовая свадьба!». Но подписчики на эмоции не скупились: семью активно поздравляли с этой датой.

Рудковская подвела черту семейной жизни: интимное фото Плющенко теперь гуляет по Сети
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press, соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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