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Рудковская пала духом, узнав об онкологии: о диагнозе звезды молчали больше 5 лет

8 сентября 2023 06:00
Рудковская пала духом, узнав об онкологии: о диагнозе звезды молчали больше 5 лет

Продюсер поразила публику новостями о тяжелой болезни.

Яна Рудковская продолжает удивлять, раскрывая новые стороны своей личности. Мать Гнома Гномыча оказалась не только талантливым продюсером, но и сердобольной женщиной. Блондинка заговорила о том, какие тяжелые испытания часто выпадают на долю представительниц прекрасной половины человечества.

Звездный продюсер переживает не просто так — дело в серьезной болезни. Рудковскую до глубины души тронула история канадской супермодели Линды Евангелисты. За последние годы знаменитости пришлось дважды столкнуться с онкологией. Для спасения своей жизни бывшая звезда подиумов была вынуждена пойти на удаление груди. Но под тяжестью всех этих испытаний женщина не сломалась.

Рудковскую поразило то, что модель заботится не о красоте, а о здоровье, и только это позволило ей получить хорошие прогнозы, несмотря на рецидив заболевания. Стойкость Евангелисты вызвала у Яны огромное уважение.

Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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