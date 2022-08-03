Рудковская назвала самую романтичную пару в спорте: не угадаете, кто это

Яна Рудковская признала Марка Кондратюка и Александру Трусову самой романтичной парой. Не так давно фигуристы рассекретили свой роман.

Несколько дней назад продюсер провела встречу с несколькими прославленными спортсменами, среди которых оказались звезды фигурного катания. Как призналась Рудковская, на нее произвели очень большое впечатление отношения триумфаторов Олимпиады в Пекине, которые признались публике в своих чувствах в мае этого года.

«Однозначно самая романтичная спортивная пара этого года!» — пишет продюсер в своих социальных сетях.

Подписчики поддержали мнение знаменитости. Многие фанаты отметили, что внимательно следят не только за спортивными успехами пары, но и за их романом.