«Рубил бешеные гонорары»: вскрылась правда о заработках Караченцова

Николай Караченцов успел построить карьеру одного из самых востребованных артистов. Он снялся в десятках фильмов у самых прославленных режиссеров, но, как оказалось, далеко не эта работа помогла ему разбогатеть.

По словам фотографа Валерия Плотникова, который близко дружил со знаменитостью, каждый Новый год Караченцов отправлялся на заработки денег. Он принимал участие во множестве новогодних концертов и везде получал весьма высокую зарплату.

«Анекдот „Какие к черту съемки у Спилберга?! — У меня елки!“ — это про Колю, рубившего бешеные гонорары за новогодний чес», — вспоминает фотограф в беседе с порталом Prozvezd.info.

Помимо этого, артист снимался в кино, играл в театре, появлялся на радио и принимал участие в записи пластинок. По словам собеседника портала, артист старался взяться за любую работу, если она оплачивалась, чтобы заработать себе на комфортную жизнь, к которой стремился.