Рубальская указала на критическую ошибку, погубившую Моисеева

Несколько дней назад остановилось сердце заслуженного артиста России Бориса Моисеева. Знаменитому певцу и танцору было всего 68 лет, поэтому его друзья уверены, что при надлежащем уходе у Бориса были все шансы продлить себе жизнь.

Поэтесса и писательница Лариса Рубальская, например, уверена, что если бы помощник Моисеева Сергей Горох нанял для артиста сиделку, все было бы гораздо лучше.

В эфире передачи «Звезды сошлись» Рубальская рассказала, что в ее жизни был подобный опыт, когда она ухаживала за парализованным мужем. По словам Ларисы, в такие моменты крайне важно, чтобы человек не оставался со своей болезнью в одиночестве, потому что нахождение кого-то рядом продлевает жизнь хотя бы на время.

Когда телеведущая Лера Кудрявцева сказала Рубальской, что Моисеев сам не соглашался на сиделку, поэтесса довольно категорично заявила, что «не надо было его слушать».