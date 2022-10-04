Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Рубальская указала на критическую ошибку, погубившую Моисеева

Рубальская указала на критическую ошибку, погубившую Моисеева

4 октября 2022 18:15
Рубальская указала на критическую ошибку, погубившую Моисеева

Поэтесса уверена, что у артиста был шанс прожить гораздо дольше.

Несколько дней назад остановилось сердце заслуженного артиста России Бориса Моисеева. Знаменитому певцу и танцору было всего 68 лет, поэтому его друзья уверены, что при надлежащем уходе у Бориса были все шансы продлить себе жизнь.

Поэтесса и писательница Лариса Рубальская, например, уверена, что если бы помощник Моисеева Сергей Горох нанял для артиста сиделку, все было бы гораздо лучше.

В эфире передачи «Звезды сошлись» Рубальская рассказала, что в ее жизни был подобный опыт, когда она ухаживала за парализованным мужем. По словам Ларисы, в такие моменты крайне важно, чтобы человек не оставался со своей болезнью в одиночестве, потому что нахождение кого-то рядом продлевает жизнь хотя бы на время.

Когда телеведущая Лера Кудрявцева сказала Рубальской, что Моисеев сам не соглашался на сиделку, поэтесса довольно категорично заявила, что «не надо было его слушать».

Фото: Legion-Media
Артем Путинцев
Артем Путинцев
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video