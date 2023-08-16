Рубальская смыла макияж, и все ахнули: описать лицо слов не хватит

Россияне знают и любят Ларису Рубальскую как звездного автора песен. Именно она создала десятки хитов, которые исполняли Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Иосиф Кобзон и многие другие выдающиеся певцы. Работа с Рубальской считалась большой удачей для любого начинающего артиста, а она в свою очередь никому не отказывала в помощи и поддержке.

В последнее время в силу возраста 77-летняя звезда редко появляется на публике. Она предпочитает вести более спокойный образ жизни, свойственный ее ровесникам. Тем не менее Рубальская не может отказать себе в удовольствии пообщаться с подписчиками в соцсетях. На днях она рассказала им не про очередные творческие достижения, а о небывалом урожае овощей, который она использовала для консервации.

В видеоролике Рубальская предстала без макияжа и в простой домашней одежде. Комментаторы пришли к выводу, что в свои годы и без косметики автор песен и телезвезда выглядит просто сногсшибательно.