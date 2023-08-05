Рта не открыть, шага на сцене не ступить: Агутин откровенно высказался о разбитой недугом Варум

Совсем недавно в честь своего 55-летия Леонид Агутин дал большой концерт на стадионе «Динамо». Присутствующие надеялись увидеть на сцене его не менее известную супругу Анжелику Варум, однако она так и не появилась.

Обычно одну из лиричных композиций Леонид исполняет вместе с благоверной. Но этот раз стал исключением. Агутин объяснил отсутствие жены так:

«Анжелика приболела, причем несовместимо с концертом».

Музыкант добавил, что она вылечится и обязательно споет с ним. Однако поклонников Варум новость о ее недуге встревожила не на шутку. Учитывая, что артистка просто поет, а не танцует на сцене, дела у нее обстоят плачевно. Видимо, Анжелике нельзя даже ступить и шагу, поэтому она отлеживается дома и приходит в себя.

Несмотря на отсутствие рядом любимой жены, Агутин остался доволен мероприятием. Публика никак не хотела отпускать Леонида со сцены, не обращая внимания на запрет на шум в поздние часы. После концерта артист от всей души поблагодарил фанатов в своем микроблоге.