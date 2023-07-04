Рожков из «Глухаря» не просто так прячет жену: убедитесь сами (фото)

Денис Рожков, прославившийся ролью Антошина в сериале «Глухарь», является примерным семьянином. В его браке с гримершей Ириной были сложные времена, но сегодня актер признается, что любит супругу, несмотря ни на что.

Рожков довольно долго не мог найти счастья в личной жизни. В студенческие годы он влюбился в актрису Елену Попову. Роман актеров был очень бурным, но продержался всего два года. После расставания Денис долго не мог отойти и даже пристрастился к алкоголю. От зависимости его спасла встреча с гримершей Ириной.

Девушке было всего 18 лет, когда она пришла в Театр на Перовской на стажировку и встретила Рожкова. С первого взгляда между ними проскочила искра, и актер начал ухаживать за юной стажеркой. Вскоре они сыграли свадьбу, а в 1999 году у них родился сын Ваня.

Брак Дениса Рожкова не раз подвергался испытаниям. Сам актер не скрывает, что какое-то время им казалось, что чувства прошли и пора расходиться. Сегодня отношения в паре наладились. Ирина во всем поддерживает мужа, но редко появляется на публике.

Всплывшие в Сети снимки открыли правду: из юной красавицы жена актера превратилась в осунувшуюся и уставшую женщину. Без макияжа у Ирины видны морщины и мешки под глазами. Похоже, бурная семейная жизнь все же не идет ей на пользу.