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Рождены в золотых пеленках: жизнь уехавших из России детей Малинина вызывает зависть

19 ноября 2022 06:40
Рождены в золотых пеленках: жизнь уехавших из России детей Малинина вызывает зависть

Учатся в лучших вузах Европы.

У певца Александра Малинина четверо детей. Старшего – Никиту – широкая публика хорошо знает благодаря проекту «Фабрика звезд». Средняя, Кира, не общается с родным отцом и с юных лет живет в Америке. А в младших детях – двойняшках Фроле и Устинье – певец души не чает.

20-летние брат и сестра живут в Европе: Фрол учится на втором курсе в университете Мюнхена на кафедре кинорежиссуры, а Устинья — студентка Королевской Академии музыки в Лондоне, где изучает классический вокал.

При этом Малинин рассказывает, что старается не баловать детей, чтобы они знали цену деньгам. Звездные наследники работают простыми официантами. Впрочем, вряд ли обошлось без помощи щедрого отца.

Рождены в золотых пеленках: жизнь уехавших из России детей Малинина вызывает зависть
Фото: соцсети, Globallookpress.com, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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