Рождены с даром пророка: эти знаки Зодиака способны видеть будущее

Ученые до сих пор не пришли к общему знаменателю, что же такое интуиция - мистический дар, который невозможно объяснить с точки зрения науки, или удивительная способность человеческого мозга. Как бы там ни было, во все времена существовали люди, которые могли предвидеть ход событий, порой до мельчайших подробностей. По мнению астрологов, чаще всего пророки появляются на свет под тремя знаками зодиака. Рассказываем, к чьим предсказаниям необходимо прислушиваться, ведь они то и дело сбываются.

Рак

Самыми сильными интуитами в гороскопе считаются представители водной стихии. Раки от природы наделены редкостным даром предвидения, который проявляется у них еще в детстве. Взрослые порой не придают должного внимания словам детей, рожденных под этим знаком, но рано или поздно замечают, что их пророчества действительно сбываются.

Во взрослой жизни представители водного знака славятся своей удивительной эмпатией.

Они тонко чувствуют настроение окружающих, особенно боль, страх и другие тяжелые эмоции. В этом случае Раки сразу же приходят на помощь, они всегда готовы выслушать другого человека, поделиться своим видением ситуации и дать мудрый совет.

Водолей

Воздушные знаки, в том числе Водолей, обладают потрясающими интеллектуальными способностями. Они мыслят нестандартно, умеют взглянуть на события с такого ракурса, с которого еще никому не приходило в голову. И этот дар помогает представителям знака быть на шаг впереди, предугадывать то, что не под силу окружающим.

Водолеи очень наблюдательны, из цепочки подмеченных мелких деталей они составляют целостную картину.

Шестое чувство у этого воздушного знака также развито очень хорошо, оно позволяет им предвидеть события и в соответствии с увиденной картиной выстраивать стратегию поведения. А все вокруг лишь удивляются поразительной чуйке Водолея.

Рыбы

Вот уж у кого интуиция прокачана на все двести процентов, так это у Рыб. Уроженцы этого знака как будто существуют одновременно в двух мирах - настоящем и ирреальном. Они как будто бы настроены на какую-то частоту, недоступную другим людям. Предугадывать ход событий для Рыб - самое обыкновенное дело.

Представители водной стихии легко предсказывают будущее, не только свое собственное, но и других людей.

Порой они сами не до конца осознают свой дар: бывают, ляпнут про какое-нибудь событие в шутку, а оно возьми и случились по-настоящему. Астрологи советуют прислушиваться к советам Рыб, ведь их направляют высшие силы.