Рождены, чтобы грешить: названы самые распутные знаки Зодиака

На земле нет ни одного человека, на совести которого не было бы ни одного греха или сомнительного поступка. Такова уж наша природа - только вымышленные супергерои могут похвастаться кристально чистой совестью. Тем не менее стоит различать проступки, совершенные единожды по глупости, и склонность к разного рода грехам, когда человек предается им целенаправленно и ничуть в этом не раскаивается. Астрологи назвали знаки зодиака, под которыми появляются на свет настоящие распутники, черпающие удовольствие в порочном образе жизни.

Овен

Люди, рожденные под созвездием Овна, никогда не были паиньками - еще в детстве они не слушались родителей и поступали наперекор наставлениям мам и пап, бабушек и дедушек. Со временем эта черта Овнов не стерлась, напротив, стала еще более ярко выраженной. Представители огненного знака подвержены многим грехам, например, чревоугодию, поскольку обожают вкусно покушать и часто нарушают предписания врача-диетолога, чтобы ощутить себя на вершине гастрономического блаженства.

Кроме того, У Овнов есть проблемы с управлением гневом - они часто впадают в ярость по пустякам.

Скорпион

Представители водного знака обладают особой темной аурой. Люди, обладающие хорошей интуицией, быстро понимают, что со Скорпионом иметь дело опасно, и обходят его стороной. Уроженцы этого знака могут без долгих раздумий пойти абсолютно на любую подлость, если это принесет им определенную выгоду. Список прегрешений у Скорпиона длинный, но раскаиваться в них он не собирается.

Знак убежден, что его уникальный ум, неповторимая харизма и многочисленные таланты дают ему право вершить человеческие судьбы, поэтому он развлекается тем, что устраивает вендетту своим врагам.

Стрелец

Легкомысленные и безответственные Стрельцы также относятся к числу самых порочных знаков. Вопреки распространенному мнению об активности представителей огненной стихии, они как никто другой подвержены лени. Хорошо, если Стрельцу удастся преодолеть ее и найти свое дело, которому он будет отдаваться без остатка. В обратном случае уроженцы знака с головой погрязнут в других грехах.

С наибольшей вероятностью Стрелец станет предаваться похоти и азарту.

Близким придется проявить бдительность, чтобы не допустить у него появления игромании - зависимости, способной лишить человека друзей и имущества.