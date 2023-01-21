Рождены, чтобы грешить: названы самые распутные знаки Зодиака
Эти знаки зодиака подвержены различным порокам сильнее, чем остальные.
На земле нет ни одного человека, на совести которого не было бы ни одного греха или сомнительного поступка. Такова уж наша природа - только вымышленные супергерои могут похвастаться кристально чистой совестью. Тем не менее стоит различать проступки, совершенные единожды по глупости, и склонность к разного рода грехам, когда человек предается им целенаправленно и ничуть в этом не раскаивается. Астрологи назвали знаки зодиака, под которыми появляются на свет настоящие распутники, черпающие удовольствие в порочном образе жизни.
Овен
Люди, рожденные под созвездием Овна, никогда не были паиньками - еще в детстве они не слушались родителей и поступали наперекор наставлениям мам и пап, бабушек и дедушек. Со временем эта черта Овнов не стерлась, напротив, стала еще более ярко выраженной. Представители огненного знака подвержены многим грехам, например, чревоугодию, поскольку обожают вкусно покушать и часто нарушают предписания врача-диетолога, чтобы ощутить себя на вершине гастрономического блаженства.
Кроме того, У Овнов есть проблемы с управлением гневом - они часто впадают в ярость по пустякам.
Скорпион
Представители водного знака обладают особой темной аурой. Люди, обладающие хорошей интуицией, быстро понимают, что со Скорпионом иметь дело опасно, и обходят его стороной. Уроженцы этого знака могут без долгих раздумий пойти абсолютно на любую подлость, если это принесет им определенную выгоду. Список прегрешений у Скорпиона длинный, но раскаиваться в них он не собирается.
Знак убежден, что его уникальный ум, неповторимая харизма и многочисленные таланты дают ему право вершить человеческие судьбы, поэтому он развлекается тем, что устраивает вендетту своим врагам.
Стрелец
Легкомысленные и безответственные Стрельцы также относятся к числу самых порочных знаков. Вопреки распространенному мнению об активности представителей огненной стихии, они как никто другой подвержены лени. Хорошо, если Стрельцу удастся преодолеть ее и найти свое дело, которому он будет отдаваться без остатка. В обратном случае уроженцы знака с головой погрязнут в других грехах.
С наибольшей вероятностью Стрелец станет предаваться похоти и азарту.
Близким придется проявить бдительность, чтобы не допустить у него появления игромании - зависимости, способной лишить человека друзей и имущества.