Рожденный в СССР, взращенный в Голливуде: как ремейк военной драмы Михалкова обошел оригинал по всему миру — и даже добрался до «Оскара»

На родине кинолента оказался забытой уже к окончанию войны.

Иногда судьба фильма в кинопрокате складывается парадоксальным образом. Картина, не ставшая легендой на родине, неожиданно находит отклик за океаном.

Именно так произошло с одной военной драмой, чей успех в США оказался ярче, чем в стране происхождения. История этого фильма — это история несостоявшегося советского хита и номинированного на «Оскар» голливудского ремейка.

А все потому что лента вышла в непростое время и была незаслуженно забыта, но сумела завоевать сердца зарубежной аудитории.

О каком фильме речь

В мае 1941 года на экраны вышла лента «Фронтовые подруги». Это был сценарный дебют Сергея Михалкова. Фильм рассказывал о медсестре прифронтового госпиталя Наташе Матвеевой во время Советско-финской войны.

У русскоязычных зрителей картина не снискала особой популярности. А со временем и вовсе затерялась на фоне более успешных военных драм, таких как «А зори здесь тихие» и «Летят журавли».

Сейчас ее рейтинг на «Кинопоиске» — скромные 6.3 балла.

Почему так получилось

Возможно, небольшая известность связана с датой премьеры. Из-за начала Великой Отечественной войны фильм не успел стать лидером проката. О нем просто не успели узнать и забыли.

Однако свое признание у картины все же было. В 1942 году съемочную группу удостоили Сталинской премии второй степени.

Как восприняли фильм иностранцы

Но любопытно, что о фильме узнали в США. И уже через пару лет после премьеры в СССР на американские экраны вышла лента «Три русские девушки».

Ее сюжет практически полностью копировал «Фронтовых подруг», но было и несколько отличий. Действие перенесли в годы Великой Отечественной войны и добавили американского героя — летчика-испытателя Джона Хилла.

В 1945 году этот ремейк режиссеров Генри Кеслера и Федора Оцепа номинировали на «Оскар». Главную роль в американской версии сыграла актриса русского происхождения Анна Стен.

На IMDb картину оценили чуть выше — на 6.6 балла. А вот как о ней отзываются иностранные зрители:

«Название может навести на мысль о музыкальном фильме с балалайками, но он гораздо мрачнее, чем можно предположить по плакату. Мне пришлось выложить круглую сумму, чтобы посмотреть эту ленту, но я не жалею»,

«Посмотрите, если сможете! Заинтересовался этим фильмом из-за трагической судьбы актрисы Мими Форсайт — хотел увидеть её первую большую роль. Фильм стоит посмотреть поклонникам Анны Стен, Кента Смита и тем, кого интересует Шаляпин-младший».

Получается интересная картина: на родине фильм в полной мере не оценили, а за океаном его не просто пересняли — дали ему вторую жизнь, признание и даже номинацию на «Оскар».

История кино иногда куда причудливее самого сюжета.

