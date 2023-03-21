Рожденным в этот день недели всегда сопутствует удача: проверьте себя

Астрологи рассказали, в какой день появляются на свет самые везучие люди.

Считается, что свой отпечаток на судьбу человека накладывает не только дата его рождения, но и тот день недели, на который выпало это число. Ведь не все дни недели обладают одинаково позитивной энергетикой - некоторые из них заряжены удачей в меньшей степени, некоторые - в большей. Так в какой же день недели благоприятная атмосфера буквально зашкаливает? Об этом рассказали эксперты в области эзотерики, они же пояснили, каким образом этот день влияет на судьбу своих подопечных.

Четверг

Самым благоприятным днем недели считается четверг. Все дело в том, что небесным телом, которое оказывает ему покровительство, является Юпитер - планета, названная в честь древнеримского бога неба, грозы и дневного света, самого могущественного в пантеоне (в Древней Греции ему соответствовал Зевс).

Планета Юпитер, по мнению экспертов, оказывает особое влияние на материальное благополучие людей, их интеллектуальные и физические данные.

Одним словом, все те, кто появился на свет в четверг, под покровительством этой планеты, могут похвастаться всесторонним развитием и многочисленными талантами.

Неудивительно, что с такой мощной планетой-покровителем за спиной уроженцы четверга становятся успешными и везучими людьми. Фортуна буквально осыпает их интересными шансами и возможностями - причем, если человек упустит одну, довольно скоро ему представится другая, не менее привлекательная.

В работе люди, рожденные в четверг, добиваются особых результатов.

В большинстве случаев они занимают руководящие должности (Юпитер, как ни крути, был верховным божеством), пользуются всеобщим уважением и авторитетом вне зависимости от сферы деятельности. Материальное благополучие также на максимуме.

Личная жизнь уроженцев счастливого дня также складывается на редкость успешно. Они довольно быстро находят свою идеальную вторую половинку, с которой хотят прожить до глубокой старости. Разумеется, ни в одной паре не обходится без проблем, но дети четверга умеют их уладить без длительных конфликтов.

Легкий, спокойный, уверенный характер людей, рожденных в четверг, помогает им в достижении поставленных перед собой задач.

Эти счастливчики не только пользуются дарами судьбы и мироздания, они готовы много и упорно работать для того, чтобы с полным правом занимать положенное место под солнцем.