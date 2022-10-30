«Рожденные в СССР»: как сложилась судьба двух братьев-близнецов из Ленинграда — Стаса и Дениса

Так и не осуществили свои мечты.

В 1990 году вышел документальный фильм Сергея Мирошниченко «Рожденные в СССР». По задумке, одних и тех же людей показывали каждые 7 лет. Героями передачи были и братья-близнецы Стас и Денис из Ленинграда. Впервые мы увидели героев в возрасте 7 лет, потом в 14, 21 и 28 лет, соответственно.

Мальчики с детства были неразлучны, но рано испытали горечь утраты – умер их отец.

Стас мечтал стать строителем, но в 21 работал официантом в ресторане «Буржуй» и параллельно учился на вечернем отделении в институте. Также у него была девушка Яна. Денис учился в морском училище.

Спустя 7 лет зрители узнали, что от Стаса ушла его любимая Яна, парня отчислили из института – и он до сих пор стоит за барной стойкой. Братья отдалились друг от друга: Денис бросил морское дело и стал заниматься чем-то нелегальным.

В этом году должен был появиться выпуск о 35-летних братьях, однако неизвестно, выйдет ли новая серия документального фильма в свет.